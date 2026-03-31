旅行に行くため、キャリーバッグの中に旅行先で使うものを詰め込んでいたお姉ちゃん。すると、その様子に気が付いた猫ちゃんが近づいてきて…？自分も一緒について行く気満々な猫ちゃんの光景が、投稿を見た人に笑顔を届けています。投稿を見た人からは、「『私も行くよ！』って言ってそうｗ」「可愛すぎですね」とコメントが寄せられることとなりました。 【動画：お姉ちゃんが『旅行の準備』をしていたら……猫がとった『