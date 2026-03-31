インスタグラムで報告自動車レースのF1第3戦・日本グランプリ（GP）が、29日まで三重県の鈴鹿サーキットで行われた。会場には大のクルマ好きとして知られる大物女性モデルも駆けつけ、最高峰レースを満喫していた。金髪ヘアにサングラスをかけ、コース上に佇んでいたのはモデルやタレントとして活躍するマギー。ジャケットにデニムのショートパンツ姿で鈴鹿サーキットに現れ、マクラーレンのガレージ前では車体をバックに笑顔