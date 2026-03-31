オフの″肉体改造″の成果が圧倒的な強さで３冠を達成した女王の表情は、なぜか暗かった。3月22日に最終日を迎えた競泳日本選手権で、池江璃花子（25）は50ｍバタフライ、100ｍバタフライ、50ｍ自由形の３種目の頂点に立ったが……。「優勝はしたものの、８月のパンパシフィック選手権、９月の名古屋アジア大会の派遣標準記録をクリアできたのが50ｍバタフライだけだったのです。本人は『気持ちで負けちゃってる感じ』と反省しきり