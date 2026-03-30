ナビやツーリングアプリなど、スマホは今やツーリングにおいてもライダーにとって欠かせない存在。しかし、グローブを外さないと扱いづらく着脱が面倒、脱着が簡単なものは走行時のホールド力が不安、欲しい目線に装着位置を決めにくい、画面の向きを変えるのにいちいち工具が必要などなど、いま使っているスマホマウントに大なり小なり不満を感じているライダーは少なくないハズ。 つまり、