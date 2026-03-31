お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希と酒井健太が30日、滋賀県草津市内でパナソニック「ビルトイン食洗機」新商品発表会に登場。同社草津工場の1日工場長を務め、お互いのキャラがかぶることについて触れた。 【写真】普段とは違って真剣な表情で工場見学 食洗機のノズル部分が薄くなったことにちなんで、相方に“薄くなったらいいな"と思うことを聞かれた平子は「家族の話」と明かした。「僕のテレビに出るきっか