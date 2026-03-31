イングランド相手に個で勝負日本代表は現地時間3月31日、ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表戦に臨む。チケットは完売で超満員の9万人が駆けつける予定。FIFAランク18位の日本は同4位の強豪に立ち向かう。北中米ワールドカップ（W杯）優勝を目標に掲げる森保ジャパンにとっての試金石。スコットランド戦（1-0）は“組織力”で勝ち切ったが、イングランド相手に“個”が通用するか。真っ向勝負で挑む。これ以上ない最