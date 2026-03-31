聖地ウェンブリーのピッチは初対戦だった1995年6月のアンブロカップ以来日本代表が3月31日（日本時間4月1日）、ロンドン郊外のウェンブリースタジアムでイングランド代表と対戦する。サッカーの「母国」との対戦は4回目だが「聖地」ウェンブリーのピッチは初対戦だった1995年6月のアンブロカップ以来。試合は1-2で敗れたが、ワールドカップ（W杯）出場経験もない日本にとっては特別な試合だった。選手たちは何を思い、どう戦った