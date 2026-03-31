オランダ・アムステルダム大学医療センターの研究チームが、高エネルギーX線を用いたシンクロトロン放射光により、これまで詳細が不明であった女性器の陰核(クリトリス)における神経ネットワークを3Dで完全にマッピングすることに成功しました。この研究は、社会的なタブーや技術的な制約により人体のなかで最も研究が進んでいなかった器官の一つである陰核の解剖学的構造を、マイクロメートル単位の解像度で詳細に明らかにしたも