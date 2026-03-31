テレビ朝日アナウンサーの堂真理子が30日、自身のInstagramを更新し、長男と長女の卒業を報告。ファンからたくさんの祝福の声が寄せられた。【写真】長男との2ショット＆長女の写真も公開堂は「この3月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした」と報告。「息子は中学校を卒業し、4月から高校生になります。3年間打ち込んだ中学野球部も卒部しましたが、引き続き大好きな野球を続けるそうです」「娘は小学校を卒業し、