記事ポイント竹内浩一の初期作品から代表作、描き下ろし新作まで約50点を一堂に展示悲哀とユーモアを秘めた独自の動物表現が竹内芸術の魅力大徳寺塔頭芳春院での襖絵同時開催やギャラリートーク、スペシャル対談も実施 京都府立堂本印象美術館にて、日本画家・竹内浩一の画業の全貌に迫る特別企画展が開催されます。初期作品や日展特選受賞作、描き下ろし新作を含む約50点が一堂に集まる貴重な機会です。大徳寺塔頭芳春院での