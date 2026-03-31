巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭＧＴＯＷＮ」がスタートする。第１回は石塚裕惺内野手（１９）にスポットを当てる。キャンプから１軍で奮闘するも、実戦でアピール不足に終わり開幕直前に２軍に降格。オープン戦最終戦まで１軍で経験を積ませた阿部監督の思いと、再昇格を目指す高卒２年目の胸中に迫る。（取材・構成＝加藤翔平、片岡優帆）２９日のファーム・リーグ日本ハム戦（鎌