【ニューヨーク共同】カナダ航空最大手エア・カナダは30日、マイケル・ルソー社長兼最高経営責任者（CEO）が第3四半期末となる9月末で退任すると表明した。ルソー氏は米東部ニューヨークの空港で22日起きた同社系旅客機の事故で、カナダ人の機長と副操縦士が死亡したことに弔意を示すメッセージをほぼ英語だけで出し、批判されていた。後任は未定。カナダは英語とフランス語が公用語。同社はフランス語圏である東部ケベック州