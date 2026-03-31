来月１日に予定する高市首相とフランスのマクロン大統領の会談に合わせて発表される首脳共同声明の原案が判明した。緊迫化する中東情勢や、中国を念頭に、エネルギーや重要物資のサプライチェーン（供給網）強化を確認するほか、レアアース（希土類）など重要鉱物の安定供給に関するロードマップ（工程表）を策定する。共同声明の原案では、協力強化に向け重視する分野として、〈１〉インド太平洋における協力〈２〉２国間協力