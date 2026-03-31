31日から4年ぶりに「江戸東京博物館」がリニューアルオープンするのを前に記念セレモニーが行われました。東京都・小池百合子都知事：国内外から観光客が何度でも訪れたくなる東京のアイコンとなりますように、さらなる魅力向上を図ってまいります。30日、東京・墨田区の江戸東京博物館で行われたセレモニーでは、収蔵品をモチーフにした大型の映像を3階の天井や柱に映し出す演出が初めて披露されました。江戸東京博物館は開館から