引っ越し先の隣人が明らかに人間じゃない――。寝舟はやせの同名小説をコミカライズした『入居条件：隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』がXに掲載され人気を呼んでいる。 【漫画】『入居条件：隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』を読む 日常にじわじわと浸食してくる恐怖と、どこか可愛らしいキャラクターが同居する異色のホラーを漫画にしたのは赤色マッシュさん（@akaimash004）