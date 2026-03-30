「もし寝ている間に倒れたら、誰も気づかない」。かつての破天荒な芸人が、還暦を前に「孤独死」への不安を抱えていました。50歳での離婚を経て、2018年に地元・熊本へUターンした井手らっきょさん。待っていたのは、孤独死への不安と「かつての友がいない」という現実でした。そんななかで見つけたのは、90代の両親とあえて「つかず離れず」で見守り合う日々や、元妻も合流して海水浴へ行く不思議な家族の形。人生の後半戦