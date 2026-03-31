「きもい」「死ね」と言われるのが当たり前。全身に茶色いシミや腫瘍が広がる難病「レックリングハウゼン病」を抱える大河内愛美さんは、凄惨ないじめの中で幼少期を過ごしました。 同級生から「殺しに行く」と追われ、蔑称で呼ばれる地獄のような日々。そんな彼女が絶望に飲み込まれず、学校に通い続けられたのは、ある「誓い」があったから。 「芸大に行って、ガラス作家になる」--。 いじめを「卒業という作業」に変えて生き抜