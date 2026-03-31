元櫻坂４６でフジテレビ・原田葵アナウンサーのオフショットが話題を呼んでいる。３０日に同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）の公式インスタグラムが更新され、原田アナが登場した。「原田です今日からめざましテレビが９時までの放送となり、新しいテーマソングに、『ガチャピン・ムック ねぇねぇきいて』などの新しいコーナーも増えています。みなさんの朝に寄り添えるよう、今年度もさらに頑張って