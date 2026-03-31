◇プロ野球パ・リーグ 西武ーオリックス(31日、ベルーナドーム)開幕から戦いの場を移し、2カード目がスタート。西武の予告先発は隅田知一郎投手、オリックスの予告先発は郄島泰都投手と発表されています。29日のロッテとの3戦目に勝利し、同一カード3連敗を阻止した西武。この日は先発転向となった平良海馬投手が初の完封勝利とし、チームに今季初白星をもたらしました。勢いそのままにホーム開幕戦に挑む西武は、先発に隅田