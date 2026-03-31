◇卓球 2026 ITTF 男女ワールドカップ(3月30日〜4月5日、マカオ)卓球のW杯が30日に開幕し、日本勢は男女計7選手が初戦を戦いました。男女それぞれの個人戦が行われる今大会。グループステージは48選手が各組3選手ずつ振り分けられ、各組1位のみが決勝トーナメントに進出します。男子は戸上隼輔選手(世界ランク22位)、宇田幸矢選手(同27位)、川上流星選手(同131位)がグループリーグ1回戦に登場。戸上選手が地元マカオの選手に勝利、