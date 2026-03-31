『アリフォルニア』TVerで全4話先行配信中「テレビぺろぺろ」／第1回「怪奇スポットを柴田理恵氏の涙で清めたい」を読むテレビ東京入社3年目（間もなく4年目）局員・牧島による、連載エッセイ。「新しくて面白いコンテンツ」を生み出すため、大好きなお笑いライブに日参し、企画書作成に奮闘する。これはそんな日常の記録――。こんにちは。テレビ東京の牧島俊介です。さて…。一目でいいから、見てみたい。名前を呼ばれてみたい。