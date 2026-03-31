東京ヴェルディ・アカデミーの実態〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第47回）Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。同連載では、その育成の秘密に迫っていく――。読売クラブ時代から東京ヴェルディ・アカデミーの育成の本質は変わっていないphoto by Miki Sano東京ヴェルディのアカデミーには、伝統的に技術重視のイメージがある。菊原志郎（現ＦＣ今治Ｕ−12監