都営住宅に入居して、自治会の加入届で「加入しない」を選んだところ、後日「必ず入ってください」と言われたら戸惑う人は多いでしょう。特に初めて公営住宅で暮らす場合は、自治会と入居条件の違いが分かりにくいものです。 そこで本記事では、都営住宅で自治会加入を求められたときの考え方と、断る場合の伝え方を整理します。 都営住宅でも自治会への加入は強制ではない まず押さえたいのは、自治会は行政が設け