佐賀県は、女性のスカートの中を盗撮したとして、男性職員2人を30日付で懲戒免職処分にしました。30日付で懲戒免職となったのは、佐賀県総務部副部長の53歳の男性職員です。県によりますと、この男性職員は、今月10日、東京都内の地下鉄の駅構内で、前を歩いていた女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しました。男性職員は、「スカートの中が映るかもしれないと思った」と話していて、警察の任意の