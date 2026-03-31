今日31日(火)は、前線を伴う低気圧の影響で全国的に雨となり、西日本を中心に非常に激しい雨や雷雨、大雨による土砂災害に注意が必要です。前線や低気圧で荒天今日31日(火)は前線を伴った低気圧が本州付近を発達しながら通過するため、広い範囲で雨や風が強まり荒れた天気となります。特に日本海側や沿岸部では瞬間的に風が強まり、横殴りの雨になるおそれがあります。外出時はレインコートや防水性の高い靴を準備すると良いでしょ