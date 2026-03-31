「東京は暮らしづらい」東京に暮らす人のなかには、日々の生活の折りにふれてそう感じている人も多いのではないだろうか。なぜ東京に「暮らしづらい」を感じてしまうのか。なにが東京を「暮らしづらく」しているのか。【前編】の記事《タワマンは「東京の暮らしづらさ」の原因なのか？ 都市工学の専門家の目からみえること》では、ライターの我妻弘崇氏がタワマンの「功罪」について専門家の見解を聞いた。後編では、東京の開発の