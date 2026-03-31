ツヤと発色を同時に叶える人気アイテムが、さらにパワーアップ♡韓国コスメブランドDintoから、話題のリップティントに新色が仲間入りしました。軽やかなつけ心地と高密着処方で、毎日のメイクを格上げしてくれる注目アイテム。自分らしい美しさを引き出すカラー展開で、旬のリップメイクを楽しんでみてください♪ 人気ティントに新色が仲間入り 「ブラーグロイリップティント」は、累計400万個を突破