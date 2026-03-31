警視庁の寮で警察官が死亡し、拳銃自殺を図ったとみられています。30日午後4時半ごろ、東京・世田谷区の玉川警察署内にある寮で男性巡査（23）が頭から血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。遺書は見つかっていませんが、男性巡査のそばに拳銃が落ちていたことから警視庁は自殺を図ったとみて調べています。