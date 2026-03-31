皇族の数の確保策を巡り、衆参両院の全ての党派による会議が1年ぶりに開かれる方向ですが、中道改革連合は党内の意見集約を急がない方針です。中道は30日、「安定的な皇位継承に関する検討本部」の初会合を開きました。皇族の数を確保する方策を巡り、4月15日に全党派による会議が開催の方向ですが、中道は立憲民主党と公明党の出身者で考え方に隔たりがあります。中道改革連合・笠検討本部長：中道改革連合の案を（4月）15日まで