◇プロ野球セ・リーグ 阪神ーDeNA(31日、京セラドーム)開幕から戦いの場を移し、2カード目がスタート。阪神の予告先発は才木浩人投手、DeNAの予告先発はデュプランティエ投手と発表されています。阪神は敵地・巨人戦を終えて2勝1敗と上々の滑り出し。京セラドームでのホーム開幕戦のマウンドは、才木投手に託しました。ここまではオープン戦、春季教育リーグ、ファーム・リーグと3試合で先発登板。いずれも5イニングを投げて1失点