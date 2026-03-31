四川省天府新区眉山エリアに位置する「環天コンステレーション」衛星地上受信局が28日、運用を開始した。新華社が伝えた。同局は衛星データ伝送および測定・管制の全自動化能力を備え、「環天コンステレーション」のリモートセンシングデータ受信、衛星運用制御、ミッション計画などの重要な職責を担い、衛星コンステレーションの安定運用を全天候型のサポートを提供する。西南地域で初めて地元企業が独自建設し、四川省最大規模の