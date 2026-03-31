中国外交部の毛寧報道官は3月30日の定例記者会見で、中国と朝鮮の旅客航空便の再開について、「関係部門がすでに関連情報を発表した。中国と朝鮮は友好関係にある隣国であり、旅客便の再開は両国民の友好交流を促進することに貢献する」と述べました。（提供/CGTN Japanese）