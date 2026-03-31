楽天は昨季チーム本塁打数がリーグワーストの70本塁打で、チーム最多本塁打がシーズン途中加入のボイトの13本だった。長年大砲が不在で、生え抜きのシーズン最多本塁打は21年の島内宏明の22本、シーズン30本塁打以上放ったことのある選手は07年にパ・リーグ本塁打王に輝いた山粼武司氏をはじめ、浅村栄斗、ブラッシュ、ウィーラーの4人しかいない。長年長打力を課題にしている。そして、今季に向けて、昨年11月26日に本