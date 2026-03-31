3月27日に開幕したプロ野球。ここまで3試合を終えて、パ・リーグは5打点のマッカスカー（楽天）、中川圭太（オリックス）がトップに立っている。近年、パ・リーグの打点王は100打点に届いていない。2013年から2020年にかけてパ・リーグの打点王は『100』を超えていたが、20年に108打点で打点王に輝いた中田翔（当時日本ハム）を最後に、打点王は100打点の選手が出ていない。昨季打点王のレイエス（日本ハム）は90打点で、23年