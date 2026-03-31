森保一監督が率いる日本代表は３月28日、敵地グラスゴーで開催されるスコットランド代表との国際親善試合に挑み、１−０で勝利を収めた。そのスコットランドのファンは、日本代表や日本人選手にどんな印象を持っていたのか。会場となったハムデン・パークの周辺で聞いてみると、こんな声があがった。「めちゃくちゃ上手い。非常に攻撃的、ポジティブな印象だよ」「スコットランドだけでなく、プレミアリーグやレベルの高いリー