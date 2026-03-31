いよいよだ。現地３月31日にロンドンで開催される国際親善試合で、日本代表とイングランド代表が激突する。本気で北中米W杯制覇を目指す森保ジャパンは、聖地ウェンブリーで優勝候補を撃破し、弾みをつけられるか。大きな注目が集まるなか、英メディア『Sports Mole』がプレビューを展開。日本のチーム状態に関して、次のように伝えている。「得点力不足という点で直近の失敗を振り返るとすれば、昨年９月のアメリカ戦（０−２