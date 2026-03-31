札幌市西区で軽乗用車のタイヤが外れ女の子に直撃した事故で、女の子の家族が運転手らを相手取り３億円を超える損害賠償を求め提訴しました。父親は「いまも続く現実に対し十分な救済が得られていない」と主張しています。（女の子の父親）「加害者がちゃんと事故に向き合ってほしいという気持ちがあります。加害者２人からはわずかな補償しか得られていません」痛ましい事故から２年４か月、娘の治療費などの負担はいまなお家族に