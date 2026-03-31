“元電通の契約社員”という異色の経歴で注目を集めた俳優・藤崎里菜が、6年ぶりとなるグラビア撮影に挑戦し、30日にデジタル写真集『何度だって、好きになる。』を発売した。【写真】バスルームで磨き上げたボディを披露する藤崎里菜藤崎は、その経歴と大胆なグラビアで話題を呼び、“令和のシンデレラ女優”として注目を浴びてきた存在。今回の新作は、同日発売の『週刊ポスト』4月10日号にも掲載され、再びグラビアの世界に