フリーアナウンサーの滝川クリステルが２９日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」のスペシャル版（午後１０時１５分）に出演。夫の小泉進次郎防衛相との生活を明かした。番組では滝川の育児の様子が公開された。「勝手にベビーシッターさんが何人もいるイメージ」という噂について言及。「いろんな人に言われるのは『ベビーシッターに頼んでいて何もやってなさそう』」と滝川。ＭＣのタレント・藤本美貴から「シッターさんと