タレント・久木田帆乃夏が大学を卒業できなかったことを明かし、反響が寄せられている。久木田は３１日までに自身のＸ（旧ツイッター）とインスタグラムを更新し、「この度、成蹊大学理工学部を卒業できませんでした…」と報告。「引き続き大学生頑張ります」とつづり、学位授与式の看板の横で花束を持った姿をアップした。この投稿には「マジっすか」「え、留年なの？」「頑張ってね」「次に期待ですね！」「来年はきっと