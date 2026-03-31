フジテレビ系の2時間生放送バラエティ番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)が、きょう31日にスタート。これにより同局の火曜日は、早朝の『めざましテレビ全部見せ』から16時間にわたり生放送が続くことになる。あばれる君今回は3つの企画を通して、普段はなかなか見えてこない教育現場の実情に迫る。まずは、「現役教師たちが生徒にザンゲしたい本音を超調査!」。長年教壇に立ってきた教師た