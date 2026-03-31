ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）が３０日（日本時間３１日）にドジャース専門メディア「ドジャー・ネーション」の取材に応じ、開幕ロースター入りを逃し、３Ａで開幕したたことを動画を通してファンに謝罪した。「ファンのみなさん、こんにちは。今シーズンの目標は開幕ロースター入りを果たし、メジャーリーグで１年を通して活躍することだとお話ししましたが、その約束を最初から果たせなくて本当に申し訳なく