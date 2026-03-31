きょう３１日にリニューアルオープンする東京都墨田区の江戸東京博物館で３０日、記念セレモニー＆点灯式が行われ、リニューアル応援サポーターを務める俳優・風間俊介（４２）と、小池百合子都知事（７３）が出席した。＊＊＊＊江戸東京博物館は、江戸から現代までを実物資料や体験型展示などで体感する施設。ＪＲ両国駅から徒歩３分、大江戸線両国駅から徒歩１分。両国国技館の隣にあり、小池知事も「国内の人、外国