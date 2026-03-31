気象庁は30日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 全国で、4月5日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。 北海道、東北、関東甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部、奄美、沖縄では高温に注意が必要です。 北海道地方は？ ４月５日頃から かなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上 北海道地方の向こ