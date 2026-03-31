【モデルプレス＝2026/03/31】4月7日放送のAぇ! groupの冠番組「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（毎週火曜24時15分〜※フジテレビほか）では、Aぇ! groupが全力体当たりの韓国ロケを敢行。放送時間昇格にあわせ、新たなポスタービジュアルも完成した。【写真】STARTOアイドル、和風衣装をまとい決意を固めた表情◆Aぇ! group、韓国ロケで美容体験を検証本番組は、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっているこ