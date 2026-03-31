和内璃乃が、3月30日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』15号グラビアに登場。 和内璃乃 ©鈴木 親／集英社 【プロフィール】和内璃乃（わうち・りの）2003年2月21日生まれ神奈川県出身 身長162cm趣味＝読書、古書店巡り、美術館巡り、陶芸10歳よりモデルとして芸能活動をスタート。その後は女優として活躍の幅を広げ、テレビ朝日ドラマプレミアム『黄金の刻～服部金太