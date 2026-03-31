消防によりますと、31日午前2時40分ごろ福岡県福津市上西郷で、「近くのスクラップ工場から火が見えたと連絡があった」と119番通報がありました。消防車10台が出動し、消火にあたっています。現場は、九州道の古賀サービスエリアの近くで、今のところ、ケガ人の情報は入っていません。