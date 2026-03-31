MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。本日3月31日（火）は、ハワイで暮らし、日本とも関わりが深い規格外のファミリーたちに密着。さらに、「名探偵・明智小五郎」シリーズでおなじみ、名作『怪人二十面相』や『少年探偵団』を生み出し、日本のミステリー界の礎を築いた天才作家・江戸川乱