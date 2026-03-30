ワコールホールディングスは3月30日、米国の連結子会社であるWacoal International Corp.（以下「WIC」）の子会社Wacoal Direct Corp.を通じて、グラマー女性向け米インナーウェアブランド「グラマライズ（Glamorise）」を展開するGlamorise Foundations, Inc.（以下、Glamorise社）の発行済株式の全てを取得する株式譲渡契約の締結を決議した。取得株式数は5261株、取得価額は約52億円。【画像をもっと見る】Glamorise社は192