4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜深0：15〜0：45※フジテレビほか）が4月7日に放送される。時間昇格後初の放送となる今回は、韓国ロケを敢行。新たなポスタービジュアルも完成した。【写真】かっこよすぎ…！黒ベースの和風衣装をまとったAぇ! group同番組ではAぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を全力で検証する。令和時代だからこその疑問